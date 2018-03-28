نجاة إمام مسجد في المنصورة بعدن من محاولة اغتيال بعد ساعات من اعتقال إمام آخر

أطلق مسلحون مجهولون مساء الأربعاء النار على إمام وخطيب مسجد ساحة الرويشان بمديرية المنصورة وسط العاصمة الموقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن مسلحين مجهولين يرتدون الأقنعة أطلقوا النار من سلاح كاتم الصوت النار على الشيخ / خالد العزي / إمام وخطيب ساحة الرويشان.

وأضاف مراسلنا أن الشيخ ألعزي أصيب ونقل إلى مستشفى البريهي، وهو في حال خطرة لتلقي العلاج بعد إصابته بطلقتين ناريه في الوجه.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من إقدام مسلحين يتبعون أمن عدن يرتدون لباسا أسودا وأقنعة سوداء من اعتقال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وإمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر الأستاذ نضال باحويرث .

وكان المسلحون قد قدموا على متن سيارة سنتافي وباص هايس وانتشروا في الشارع أمام مسجد الذهيبي شاهرين السلاح في وجه الناس ومنعوهم من الاقتراب واقتادوا الداعية باحويرث إلى جهة مجهولة.