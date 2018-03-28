من هو الشيخ "نضال باحويرث" الذي اختطفه جنود في إدارة أمن عدن؟

اختطف مسلحون يتبعون أمن عدن عصر اليوم الأربعاء "نضال باحويرث" إمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
السيرة الذاتية للشيخ نضال
- الاسم: نضال صالح عمر باحويرث
- محل وتاريخ الميلاد: عدن 1967
- العمر: 51
- الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولدان وبنت
- المؤهل: بكالوريوس اقتصاد من جامعة عدن في العام 1991
- مدرس مادة القرآن الكريم في ثانوية لطفي جعفر امان من العام 1995
- إمام وخطيب جامع الذهيبي بكريتر من العام 1993
- نائب مدير مدرسة الفاروس لتحفيظ القرآن الكريم من العام 1995
- عضو رابطة علماء ودعاة عدن
- يعد من ابرز دعاة الوسطية والاعتدال
- الامين العام لجمعية الاصلاح الاجتماعي بعدن من 2006_ 2014
- عضو المجلس المحلي لمديرية صيرة
- الامين العام للمجلس المحلي لمديرية صيرة من 2001 _ 2006
- عضو هيئة الشوى للتجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة عدن
- أحد أبرز رجال العمل الاجتماعي والانساني في المحافظة
- يحظى بعلاقة واسعة مع كافة الشرائح و الاطياف في محافظة عدن
- اختطفه مسلحون يتبعون ادارة امن عدن عصر الاربعاء 28مارس 2018م