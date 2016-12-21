ذمار: مسلح حوثي يقتل تاجر وشخص آخر بسبب عدم دفعه مبلغ مالي للميلشيات

اقدم مسلح حوثي على قتل تاجر وشخص آخر بسبب رفض الأول دفع مبلغ مالي للمليشيات في محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" إن المدعو "حسين شنهوص" المرافق الشخصي للقيادي الحوثي محمد حسين المقدشي قتل التاجر "محمد السدي" وعبد الصمد قطران الذي توفي بعد الحادث بسبب مضاعفات الطلق الناري.

وأضافت المصادر “إن المسلح الحوثي "شنهوص" تهجم على التاجر السدي إلى مقر عمله وطلب منه مبلغ مالي كبير كإتاوة وبعد رفض المجني عليه دفع المبلغ بادر بإطلاق الرصاص الحي مباشرة مما أدى الى وفاته على الفور".

وأشارت المصادر "أن مليشيات الحوثي رفضت القبض على الجاني رغم وجود كاميرات وثقت التفاصيل الكاملة للجريمة".

يشار إلى أن المسلح الحوثي القاتل "شنهوص" يعد ممن يقودون عصابات النهب والسلب في الطرق في السنوات الماضية والتحق بالمليشيات منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في محافظة ذمار.

وتمارس المليشيات الانتهاكات بحق المواطنين في محافظة ذمار بشكل مستمر حيث شهدت المحافظة منذ سيطرتهم سلسلة من الجرائم التي ينفذها مسلحيهم بمبررات مختلفة.