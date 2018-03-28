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وصول وفد حقوقي دولي إلى المكلا واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المختطفين

الأربعاء 28 مارس 2018 06:37 م الصحوة نت - خاص
وصول وفد حقوقي دولي إلى المكلا واحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المختطفين

وصل إلى مدينة المكلا صباح اليوم الأربعاء، وفد من منظمات حقوقية وإنسانية دولية، للاطلاع على أحوال المعتقلين وظروف اعتقالهم.

والتقى الوفد  وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، وناقشوا معه الوضع الحقوقي والإنساني بالمحافظة.

وتجمع الأهالي في محيط مبني ديوان محافظة حضرموت، إلا القوات العسكرية، منعت أهالي المعتقلين والمخفيين من تنفيذ وقفة احتجاجية، تعبيرا عن استيائهم لعدم تنفيذ قرارات النيابة الجزائية بالإفراج عن من ثبت براءتهم من المعتقلين الذين استكملوا إجراءات الإفراج والتوقف عن النظر في بقية ملفات المعتقلين.

وعقب منعهم من تنفيذ الوقفة أمام مبنى المحافظة، نقل أهالي المعتقلين والمخفيين بسجون محافظة حضرموت الساحل وقفتهم إلى أمام المجمع القضائي بالمكلا، رافعين يافطات تطالب المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية التدخل لإطلاق سراح أبنائهم.

والأسبوع الماضي، أصدرت نيابة المكلا قرار بالإفراج عن خمسة معتقلين، إلا أن السلطات لم تنفذ القرار.

يذكر أن الأستاذ عوض عبدالله بادقيل مدير المكتب التنفيذي للتجمع اليمني بإصلاح حضرموت، المعتقل منذ 21 شهرا من ضمن المشمولين بقرار الإفراج.

 

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