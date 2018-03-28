مسلحون من أمن عدن يختطفون إمام مسجد الذهيبي (صورة)

اختطف مسلحون يتبعون أمن عدن عصر اليوم الأربعاء إمام وخطيب مسجد الذهيبي بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن مسلحين يتبعون أمن عدن يرتدون لباسا أسودا وأقنعة سوداء قدموا على متن سيارة سنتافي وباص هايس وانتشروا في الشارع أمام مسجد الذهيبي شاهرين السلاح في وجه الناس ومنعوهم من الاقتراب واقتادوا الداعية باحويرث إلى سيارة مدنية غير مرقمة أثناء دخوله مسجده ليؤم الناس بصلاة العصر.

ويعد باحويرث واحداً من أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية كريتر خاصة والعاصمة المؤقتة عدن عامة، فهو استاذ تربوي بثانوية لطفي جعفر أمان الى جانب كونه إماماً وخطيباً بجامع الذهيبي بشارع الهُريش بكريتر.

وكان باحويرث قد تقلد منصب أمين عام المجلس المحلي بمديرية كريتر خلال الفترة الممتدة من 7998-7993، وكذا كونه أميناً عاما سابقا لجمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية.



صورة للحظة الاختطاف



