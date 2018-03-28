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الرئيس يجدد دعم الحكومة للسلام ويطالب بوضع حدا للتدخلات الايرانية

الأربعاء 28 مارس 2018 05:15 م الصحوة نت - الرياض
الرئيس يجدد دعم الحكومة للسلام ويطالب بوضع حدا للتدخلات الايرانية

قال رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم الاربعاء، إن الاعتداء الاجرامي الاخير الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية على العاصمة السعودية ومدن أخرى آهلة بالسكان، يؤكد إرهاب المليشيات الانقلابية واستمرار دعم إيران لتلك المليشيات الحوثية وانتهاكها القرارات الدولية.

وأكد الرئيس خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا الإطار ويضع حداً للتدخلات الإيرانية في المنطقة والزامها بذلك.

مجدداً التأكيد على دعم الحكومة الشرعية لهذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216 .

وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة الى جانب اليمن في مكافحة الإرهاب ، وتقديم المساعدات الاغاثية ، ووقوفها الى جانب الشرعية الدستورية واحلال السلام وانهاء الحرب في تجسيد عملي على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.

من جهته أشاد السفير الامريكي بتجاوب الحكومة الشرعية مع خيارات السلام وتقديمها للتنازلات تلو التنازلات املا في تحقيق السلام.. مجدداً التأكيد على موقف حكومة بلاده الداعم لليمن والشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، والرافض للتدخلات الإيرانية في المنطقة .

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