عدن.. توقف الدراسة في كلية الآداب بعد يوم من هجوم مسلح على بوابتها

توقفت كليا عمليات الدراسة صباح اليوم الأربعاء في كلية الآداب جامعة عدن عقب يوم من عملية إرهابية استهدفت بوابة الكلية.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن طلاب كلية الآداب بجميع أقسامها عزفوا عن الذهاب إلى الكلية صباح اليوم مما أدى إلى توقف الدراسة في حين لم تصدر عمادة الكلية أي قرار بالإيقاف.

يأتي هذا بعد هجوم مسلح صباح أمس الثلاثاء تبنى تنفيذه تنظيم داعش الإرهابي استهدف بوابة الكلية وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل احد حراس الكلية وإصابة آخر في حين أصيب احد المهاجمين بطلقة نارية في العنق من قبل حراسة الكلية وتم نقلة إلى مستشفى الجمهورية قبل أن يتم تسليمه لقوات الأمن.