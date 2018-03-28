وفاة مواطن جراء تعذيبه بسجون النخبة الشبوانية بميفعة والقبائل ترفض دفن الجثة

توفي مواطن بمديرية ميفعة شرق محافظة شبوة متأثراً بعملية تعذيب تعرض لها عقب اعتقاله من قبل قوات "النخبة الشبوانية".(غير خاضعة لسيطرة الشرعية.)

وقال مصدر قبلي للصحوة نت إن المواطن "محسن باقطمي" توفي اليوم بعد يوم من اطلاق من سجون تتبع قوات النخبة الشبوانية، مؤكدا أنه خرج من السجن في حالة فقدان للوعي وظروف صحية سيئة للغاية، ليتوفى لاحقاً.

المصدر اشار لدعوات قبلية للاجتماع في ميفعة، موكدا رفض الاهالي لعملية الدفن قبل تسليم قوات النخبة الشبوانية للمتهمين بتعذيب باقطمي.

من جانب اخر شنت قوات النخبة الشبوانية حملة اعتقالات لعدد من المواطنين في مديرية ميفعة، حيث تأتي هذه الاعتقالات بعد يوم من استهداف النخبة بعبوة ناسفة من قبل مجهولين في الخط الرابط بين مديريات ميفعة ورضوم.