خلال مؤتمر صحفي بمارب.. مؤسسة الشموع تطالب الحكومة تقديم الجناة إلى العدالة

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الأربعاء بمدينة مارب، وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع الاخبارية وصحيفة أخبار اليوم والصحفي عوض كشميم بعد تعرضهم لانتهاكات متكررة.

وفي المؤتمر شرح رئيس تحرير صحيفة، أخبار اليوم، سيف الحاضري ما تعرضت له الصحيفة منذ معاودتها الصدور بالعاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من مليشيا الحوثي أواخر 2015.

وقال إن المؤسسة تعرضت للضغوط والابتزاز من قبل جماعات مسلحة متكررة وصلت الضغوطات إلى حد التفاوض والضغط على ادارة المؤسسة على بيع المطابع ومغادرة عدن.

واستعرض الحاضري الانتهاكات التي تعرضت لها الصحيفة من احراق يومي للأعداد والاقتحامات المسلحة أبرزها في مايو 2016، عندما تعرضت الصحيفة لحملة مداهمة مكونة من 7 أطقم ومدرعتين وطائرة عمودية بحجة وجود مصنع متفجرات بالصحيفة.

وفي رد له عن مستقبل الصحيفة قال الحاضري إن الوضع صعب للغاية وأن المؤسسة تقيم الوضع وتحاول تسحب بقية معداتها من عدن وستعاود العمل بعد ترتيب الوضع ستعاود العمل قريبا حسب قوله.

من جهته أوضح الصحفي عوض كشميم في كلمة ألقاها نيابة عنه رشاد المخلافي، أن ملف قضيته لا زال قيد النظر والتحقيق لدى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، مطالبا الرئيس هادي والحكومة اغلاق ملف قضيته والغاء التهم الموجهة له من الاستخبارات العسكرية بساحل حضرموت.

ووصف بيان صادر عن مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام أن ما تعرضت له المؤسسة بالفعل الهمجي الغاشم مدمر للانتماء الوطني القيم الانسانية، وأن تلك التصرفات تشكل خطرا على أمن واستقرار مدينة عدن.

وأضاف البيان أن تلك الأفعال الهمجية تضع الشرعية في محك عملي في مدى قدرتها في الانحياز إلى الحق والعدالة في القبض عل الجناة واحالتهم إلى القضاء، داعيا كافة المنظمات الحقوقية الوقوف بمسؤولية ازاء هذه الجرائم المتلاحقة بحق المؤسسة والصحيفة والعاملين فيها، .

وفي نهاية المؤتمر الصحفي وقف الصحفيون المشاركون في المؤتمر وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع علقوا خلالها الشارات السوداء احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها المؤسسة والصحفيون والعاملون فيها مطالبين الحكومة اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد مرتكبي تلك الجرائم.

وتأسست مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام في 1996، وفي 2002 صدرت صحيفة أضواء الشموع، وفي يناير 2004، صدرت أخبار اليوم، وفي 2011، صدرت صحيفة يمن فوكس، وفي 2012 صدرت يمن فوكس، تأسس المركز الاخباري في 2013.