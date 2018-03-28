قائد القوات البرية الإماراتية: إبطال 2610 عبوة ناسفة زرعها الحوثيون والقاعدة باليمن

قال قائد القوات البرية الإمارتية اللواء الركن صالح العامري "أن وحدات التخلص من المتفجرات نجحت في إبطال فعالية 2610 عبوات ناسفة زرعتها تنظيمات القاعدة وداعش الإرهابية وميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن".

وأضاف في فعالية بأبو ظبي أمس الثلاثاء "أن استخدام الميليشيا للعبوات الناسفة زاد من معاناة الشعب اليمني، حيث تسببت هذه العبوات في مقتل 146 مدنيا منهم 30 طفلاً وإصابة 164 مدنيا منهم 28 طفلا و26 امرأة".

وأكد اللواء الركن العامري "أن تهديد العبوات الناسفة المبتكرة دائم التطور والتغيير فلم يعد الإرهابيون يستخدمون الوسائل البرية التقليدية كما كان عليه الحال من أكثر من عشر سنوات في أفغانستان والعراق مثل الانتحاريين والدراجات والسيارات المفخخة، بل أصبحوا يستخدمون وسائل جوية وبحرية جديدة مثل الطائرات والقوارب المسيرة المفخخة".

وقال "إن ميليشيا الحوثي الإيرانية بدأت تستخدم هذه العبوات بكثافة وتنوع كبيرين مع بدء قوات التحالف العربي عمليات تحرير مدن ساحل البحر الأحمر العام الماضي"

مشيرا إلى أنه قبل ذلك لم تستخدم الميليشيا العبوات بصورها وأشكالها الجديدة ولا يمكن لهذه الميليشيا أن تطور وحدها وبهذه السرعة وسائل استخدام جديدة لهذه العبوات لولا وجود شبكة إقليمية تتكون من دول وتنظيمات راعية وداعمة بالمال والمعدات والخبرات.