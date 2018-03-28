مجلي:ميليشيات الحوثي في أضعف حالاتها والجيش أربك توازنها رغم التحشيد

قال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي "أن ميليشيا الحوثي في أضعف حالاتها، مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الشرعية بمساندة من طيران التحالف العربي في مختلف جبهات القتال".

وأضاف "إن التقدم الذي أحرزه الجيش صوب العاصمة صنعاء أربك الميليشيات الانقلابية وأفقدها توازنها، رغم حشدها الكبير وترتيباتها الطويلة في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها سابقاً".

وأشار في تصريح نشره المركز الإعلامي "إلى ما يتم تحقيقه من انتصارات في جبهة نهم شرقي صنعاء، وتحرير عدد من الجبال الاستراتيجية والحاكمة، وأضاف أن قوات الجيش تتقدم نحو مديرية أرحب وقطبين وعمق العاصمة صنعاء"

واعتبر، العميد مجلي، جبهة نهم "كبرى الجبهات ضد الميليشيا الانقلابية وأهمها لقربها من العاصمة صنعاء ولصعوبة تضاريسها وتفرعاتها" مؤكداً أن الميليشيا تتكبد خسائر يومية من خلال الضربات المركزة لقوات الجيش الوطني وطيران التحالف العربي.

وأكد ناطق الجيش اليمني، أن الانتصارات ستتواصل في مختلف الجبهات والميادين بدعم التحالف العربي، لافتاً إلى أن قوات الجيش الوطني معنوياتها عالية ولديها ثقة في القضية العادلة، على عكس الميليشيا الحوثية التي تصر على رفض الحلول السياسية رغم خسائرها الميدانية المتلاحقة خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب قوله.