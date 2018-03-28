مقتل قائد المليشيات في القبيطة وخطة عسكرية لتحرير الراهدة والوصول الى الحوبان

قال مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل تقدمهما نحو منطقة الراهدة في تعز، بعد تحريرهما منطقة الشريجة التي جرى تطهيرها بالكامل مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح المصدر العسكري أن معارك ضارية تدور حاليا في مثلث السحي والجربوب جنوب مدينة الراهدة بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية، بدعم من التحالف العربي، وأضاف أن الجيش بات على مقربة من منطقتي السحي وشيفان التابعتين لمديرية خدير في محافظة تعز.

وأشار المصدر إلى أن تحرير منطقة الراهدة والوصول إلى مثلث الحوبان سيؤدي إلى قطع إمدادات ميليشيا الحوثي القادمة من محافظة إب، وسيساعد في استكمال تطهير الأطراف الشرقية لمحافظة تعز.

وفي السياق ذاته، قتل جلال الأقعش قائد ميليشيا الحوثي في جبهة القبيطة بمحافظة تعز أمس بنيران الجيش الوطني الذي يخوض معارك تطهير في تلك المديرية.