غارات على معسكرات للحوثيين في صعدة وعمران والمدفعية تدك تجمعات برازح

كثفت / طائرات التحالف العربي/، غاراتها الجوية، على تحركات ومواقع وآليات المليشيات الحوثية في محافظات حجة وصعدة وعمران والحديدة، تزامن ذلك مع تصاعد حدة المواجهات والقصف المتبادل، على الشريط الحدودي مع المملكة.

وذكرت مصادر متطابقة لـ"الصحوة نت" أن /مقاتلات التحالف العربي/ استهدفت وكراً للمليشيات الانقلابية في مديرية حرف سفيان التابعة لمحافظة عمران، فيما اصل الطيران الحربي عملياته على مواقع وتحركات المليشيات الانقلابية في بلدات باقم وكتاف ورازح وشدا التابعة لمحافظة صعدة والمتاخمة للحدود السعودية.

وأشارت المصادر إلى مقتل عدد من عناصر الحوثيين وخبراء المعدات الثقيلة في تلك الغارات، كما دمرت آليات قبالة حدود جازان.

وتزامن القصف الجوي لطيران التحالف، مع تصاعد عمليات القوات المشتركة في الحد الجنوبي، حيث استهدف سلاح المدفعية السعودية وقوات الجيش الوطني المتمركزة غرب صعدة مواقع المليشيات وتحركاتهم في المناطق الزراعية الحدودية بمديرية رازح.

وتحدثت مصادر سعودية عن قصف صاروخي كثيف استهدف مناطق في مديريات منبه وشدا المحاذيتان لجازان.

وفي المناطق الساحلية والحدودية بمحافظتي حجة والحديدة، شن طيران التحالف العربي أكثر من 15 غارة جوية تركزت 9 غارات منها على مواقع وتحركات المليشيات في جبهتي ميدي وحرض، فيما استهدفت الغارات الأخرى، مواقع للمليشيات في مديرية زبيد وتعزيزات للانقلابيين في مديرية التحيتا.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تدمير طيران التحالف لمنصات صواريخ ومخازن أسلحة كانت مخزنة بضواحي مدينة صعدة عاصمة لمحافظة.

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، 7 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون باتجاه الاراضي السعودية انطلاقاً من محافظتي صعدة وعمران المحاذية، فيما قال الدفاع المدني السعودي إن شظايا الصواريخ المعترضة أودت بحياة مقيم مصري وإصابة أخرين من الجنسية المصرية بعد سقوط تلك الشظايا على منزلهم جنوب الرياض.