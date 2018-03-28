الجيش يحرر مواقع في وادي الزنوج وسط معارك عنيفة غرب تعز

تمكنت / قوات الجيش الوطني/ فجر اليوم الأربعاء من تحرير عدد من المواقع في وادي الزنوج غرب مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن / قوات الجيش الوطني/ تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمباني التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي بالقرب من تلة البطانية والكمبتين في وادي الزنوج.

وأكدت المصادر أن معارك عنيفة دارت ولا تزال مستمرة حتى فجر الأربعاء في وادي الزنوج ومواقع مجاورة.

وذكرت المصادر أن المعارك امتدت إلى موقع الدفاع الجوي شمال غرب مدينة تعز، إثر محاولة إحباط محاولة تقدم لمليشيا الحوثي على الموقع.

وحسب شهود عيان لـ"الصحوة نت" فقد سمع دوي انفجارات كبيرة غرب المدينة تزامناً مع الاشتباكات.