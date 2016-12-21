حجة: مقتل 20 من المليشيات في غارات لمقاتلات التحالف بميدي

قتل 20 من مليشيات الحوثي وصالح وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي مساء أمس الثلاثاء على عدد من مواقعهم في مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال اليمن.

ووفقا للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة " فإن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارت جوية استهدفت تجمعاً للمليشيات وأسفرت عن مقتل 20 منهم فيما أصيب آخرون".

وأضاف المركز" أن غارات أخرى كبدت المليشيات خسائر في العتاد حيث تم تدمير مدفع وعربة بي إم بي، طقم إمداد محمل بالجنود، ومقتل جميع من فيه ولم ترد أي إحصائيات أخرى للقتلى".

وتتكبد المليشيات خسائر يومية في جبهات القتال بمديرية ميدي جراء استهدافهم بالطيران وبحسب مصادر" فإن عشرات الجثث والمصابين تصل يومياً إلى مستشفيات حجة والحديدة بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية في أكثر من منطقة".

وتعد جبهات القتال في حرض وميدي من المعارك التي تستنزف ميلشيات الحوثي وصالح بشكل مستمر نتيجة استهداف طيران ومدفعية التحالف ومدفعية الجيش الوطني.