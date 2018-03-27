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ولي العهد السعودي: صواريخ الحوثيين الأخيرة أثبتت أنهم في حالة ضعف

الثلاثاء 27 مارس 2018 10:16 م الصحوة نت - متابعة خاصة
ولي العهد السعودي: صواريخ الحوثيين الأخيرة أثبتت أنهم في حالة ضعف الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد السعودي الأمير / محمد بن سلمان/ أن الصواريخ السبعة التي أطلقها الانقلابيون الحوثيون على المملكة العربية السعودية من اليمن، أكد أنها محاولة أخيرة وبائسة.

وقال الأمير محمد بن سلمان  خلال لقاء مع محرري ومراسلي صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال إن الصواريخ أظهرت أن الحوثيين في حالة ضعف.

وكانت الدفاعات السعودية قد اعترضت مساء الأحد 7 صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي على المملكة بينها 3 صواريخ إلى الرياض.

 وأضاف بن سلمان الذي يزور حالياً عدد من الدول الغربية، أضاف "أن المملكة تسعى لحل الأزمة اليمنية عبر عملية سياسية".

وكان التحالف العربي قد عرض في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، عرض أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي، منها صواريخ تم ضبطها في عرض البحر.

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