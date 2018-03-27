نائب الرئيس يحث مكونات تعز على المزيد من الاصطفاف خلف القيادة

شدد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / علي محسن صالح / على ضرورة اصطفاف كافة المكونات السياسية خلف القيادة في تعز.

وحث الفريق محسن على ضرورة وحدة الصف واصطفاف كل المكونات والقوى السياسية في محافظة تعز خلف قيادة المحافظة بما من شأنه استكمال التحرير وتثبيت الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وكيل محافظة تعز ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة عارف جامل، لمناقشة الأوضاع في المناطق المحررة وسبل تعزيز سلطة الدولة واستكمال التحرير.

واشاد نائب رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في محافظة تعز.. مشدداً على اصطفاف جميع المكونات السياسية بمن فيهم قيادات وقواعد حزب المؤتمر الشعبي العام والوقوف صفاً واحداً بجوار الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

واستعرض نائب رئيس الجمهورية الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين وتطوير آليات صرف رواتب الموظفين ومنتسبي القوات المسلحة بدون أية عوائق.

وأكد نائب الرئيس على ضرورة أن تكون محافظة تعز نموذجاَ بارزاَ لبقية المحافظات المحررة لما تتميز به من خصوصية تاريخية واجتماعية وثقافية.

بدوره.. ثمن وكيل محافظة تعز بالحس الوطني المسؤول لدى نائب رئيس الجمهورية ومتابعته الحثيثة للأوضاع في تعز.

وجدد الوكيل جامل التأكيد أن تعز بكل فئاتها ومكوناتها ستقاوم محاولات إسقاط الدولة وقدمت لأجل ذلك الكثير من التضحيات.