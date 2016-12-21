المحويت: ميلشيات الحوثي تفشل في حشد مقاتلين وتختطف مسئول جمعية في شبام

فشلت مليشيات الحوثي وصالح في حشد مقاتلين جدد في مديرية ملحان بعد رفض المواطنين ورجال القبائل التعامل من دعوات الحوثيين في محافظة المحويت .

وقال المركز الإعلامي لأقليم تهامة " أن المليشيات فرضت 10 مقاتلين على كل مركز انتخابي بالمديرية ، وقامت بصرف استمارات خاصة بالتجنيد غير أنهم أُصيبوا بخيبة أمل".

وذكر المركز "أن المواطنين رفضوا أي دعوات للمليشيات للتجنيد في مناطقهم بمديرية ملحان وطالبوا بضرورة عودة أبنائهم من جبهات القتال مع المليشيات".

من جانب آخر أفادت مصادر محلية "أن المليشيات الانقلابية اختطفت أمس الثلاثاء نائب رئيس جمعية وادي الأهجر الزراعية "محمد الحسام" من أبناء مديرية شبام كوكبان".

وقالت المصادر " أن المليشيات اختطفت الحسام بدعوى أنه ساعد الأمين العام للجمعية"يحيى التاج"الخروج للعلاج خارج اليمن جراء إصابته بانزلاق في العمود الفقري جراء تعذيبه في سجون المليشيات".

يذكر أن مليشيات الحوثي وصالح اقتحمت جمعية وادي الأهجر واستحوذت على أموال الجمعية ومواردها الاستثمارية وقامت بتسخيرها لصالح لصالح ما يسمى بـ "المجهود الحربي" لحشد مقاتلين إلى الجبهات.