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المنتخب اليمني يتغلب على نظيره النيبالي ويتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس آسيا

الثلاثاء 27 مارس 2018 08:28 م الصحوة نت - عدن
المنتخب اليمني يتغلب على نظيره النيبالي ويتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس آسيا

تأهل / المنتخب اليمني لكرة القدم/ إلى نهائيات كأس أسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة، بعد فوزه على منتخب النيبال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد سحيم بن حمد بنادي قطر بالدوحة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس آسيا.

ولأول مرة في تاريخ الكرة اليمنية.. تأهل المنتخب اليمني إلى كأس آسيا بعد خسارة منتخب طاجكستان أمام منتخب الفلبين اليوم الثلاثاء.

وسجل أول اهداف المنتخب اللاعب /عبدالواسع المطري / بكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل المنتخب اليمني على ركلة جزاء بعد عرقلة للاعب محسن قراوي، في الدقيقة 83، التي سددها اللاعب عبدالواسع المطري.

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