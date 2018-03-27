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نجاة شابين من محاولة اغتيال في مديرية الملاح بلحج

الثلاثاء 27 مارس 2018 07:40 م الصحوة نت - خاص
نجاة شابين من محاولة اغتيال في مديرية الملاح بلحج

هاجم مسلحون مجهولون مساء اليوم الثلاثاء شابين في مديرية الملاح التابعة لمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مسلحين اثنين على متن دراجة نارية أطلقا النار على الشاب / علاء فضل صالح / وشخص آخر كان برفقته في سيلة الملاح المدخل الجنوبي لمديرية الملاح.

وأضافت المصادر أن الشاب / علاء ورفيقه / أصيبا بجروح وتم نقلهم إلى المشفى في حين لاذا المسلحون بالفرار ولم يتم التعرف عنهم.

يأتي هذا بعد ساعات من هجوم مسلح استهدف كلية الآداب في العاصمة عدن وأسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وازادت مؤخراً عملية الاغتيالات في المحافظات الجنوبية أبرزها عدن ولحج وحضرموت، طالت عدداً من الأئمة والدعاة والضباط والجنود، بالإضافة إلى عدد آخر من المدنيين.

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