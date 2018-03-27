سقط في المحويت.. مليشيا الحوثي تفشل في إطلاق صاروخ باليستي (صور)

قالت مصادر محلية في محافظة المحويت لـ"الصحوة نت" إن صاروخاً باليستيا أطلقته المليشيات الانقلابية في ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين، وسقط في منطقة خالية من السكان في مديرية الخبت.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الانقلابية أطلقت الصاروخ من مناطق سيطرتها في الساحل الغربي باتجاه الاراضي السعودية، الا أنه سقط في المحويت قبل أن يبلغ هدفه.

ويرجح أن يكون الصاروخ ضمن دفعة الصواريخ التي أطلقتها المليشيات الانقلابية باتجاه المملكة العربية السعودية أمس الاول.

وتظهر الصور لبقايا الصاروخ التي أطلقته مليشيا الحوثي من جبهة الساحل الغربي.

وذكرت المصادر أن الأهالي سمعوا انفجارا قويا في الساعة العاشرة إلا ربع ليلة أمس، ليفاجئوا بسقوط الصاروخ في وادي "الرمانة" بالقرب من مدينة المرواح مركز مديرية الخبت.





