نائب الرئيس: أبناء حضرموت يجسدون نماذج عالية في إرساء مبادئ الدولة

قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ إن أبناء حضرموت يجسدون يوماً بعد آخر نماذج عالية في إرساء مبادئ الدولة ومساندة الشرعية وجهود المؤسسات الحكومية..مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإقليم حضرموت وتوفير متطلباته.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود تطبيع الأوضاع في حضرموت.

وأشاد نائب الرئيس بجهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأجهزة العسكرية والأمنية في استتباب الأمن ومحاربة الارهاب.

وقال نائب الرئيس "إن إقليم حضرموت يعد إقليما نموذجياً واعداَ في إطار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم"..مشيراً إلى جهود اليمنيين ودعم الأشقاء والأصدقاء لاستتباب اليمن وأمنه واستقرار واستكمال استعادة دولته من أيادي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.