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الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في "كرش " ويواصل تقدمه باتجاه تعز

الثلاثاء 27 مارس 2018 06:02 م الصحوة نت - متابعات
الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في "كرش " ويواصل تقدمه باتجاه تعز

حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي ، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة شمالي محافظة لحج، وواصلت تقدمها باتجاه تعز.

وقال موقع الجيش ان معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة كرش، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من السيطرة الكاملة على جبال شيفان، ومكسرى، والسحي.

وفي الأثناء تواصل قوات الجيش الوطني التقدم ميدانيا لقطع خط امداد المليشيا الحوثية من اتجاه منطقتي الشريجة، والراهدة، جنوبي شرق تعز.

بالتزامن، صدت قوات الجيش الوطني هجمات متفرقة للمليشيا الحوثية على مواقع متفرقة من مديرية الشريجة، ومنطقة كرش.

بموازاة ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للمليشيا في مناطق المواجهات.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية وكمية من الأسلحة والذخائر.

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