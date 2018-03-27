مصرع 8 حوثيين والجيش يؤمن معسكر "طية الاسم" في الجوف وينتزع نحو ألفي لغم

قالت مصادر عسكرية في محافظة الجوف إن قوات الجيش الوطني نفذت بمساندة طيران التحالف العربي، الاثنين، عملية عسكرية خاطفة لاستكمال تأمين "معسكر طيبة الاسم" الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة، بالتزامن مع غارات لطيران التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات.

المصادر قالت إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للمليشيا الحوثية في طريق الفرع بمديرية كتاف شمالي غرب محافظة صعدة، فيما استهدفت بعدة غارات أخرى مواقع وتجمعات للمليشيات في مديرية برط العنان، شمالي غرب الجوف، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.



وأسفرت الغارات والمواجهات عن مقتل 8 من مليشيا الحوثي الانقلابية فيما أصيب آخرون.

وفي صعيد متصل.. انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني المئات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف، قبل أن تلوذ بالفرار.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت- خلال اليومين الماضيين- من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية وفي سلبة والعقيف بمدرية برط العنان بالجوف.

وذكرت المصادر أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محليه الصنع وبأحجام مختلفة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.

وكشفت المصادر أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت- أيضاً- من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش الوطني في برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي "برط وخب والشعف".

وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً كبيراً مديرية برط وخب والشعف وحررت مواقع استراتيجية بينها مؤخراً معسكر " طيبة الاسم".