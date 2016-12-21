رئيس الوزراء يوجه بالبدء الفوري بتسليم مرتبات الجيش في تعز





وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالبدء الفوري بتسليم مرتبات القوات المسلحة والأمن في محافظة تعز، واستكمال كل الإجراءات التحضيرية وحصر كشوفات المستفيدين.. مؤكداً أن صرف المرتبات سيستمر حتى الانتهاء من عملية الصرف لكافة افراد الجيش والأمن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بلجنة صرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة وزير الزراعة والري أحمد الميسري.

واستمع إلى شرح من رئيس اللجنة حول التفاصيل التي يتم العمل بها في آلية صرف المرتبات للقوات المسلحة والأمن التي بلغ صرف مرتبات ما يقارب 30 ألف جندياً.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة معالجة كافة الاشكاليات التي ظهرت في آلية صرف المرتبات، مشدداً على أهمية ضبط آلية الصرف ورفع مستوى التحري والدقة في اعتماد قوائم البيانات وعدم السماح لأي خلط أو أخطاء في الأسماء والرتب العسكرية.

وبدأت لجان صرف مرتبات الجيش في مختلف المناطق والوحدات العسكرية بعملية صرف المرتبات.

وكان قد وجه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي بعدم استقطاع أي مبالغ من مرتبات الجنود مهما كانت الأسباب.





*الصحوة نت | متابعة خاصة