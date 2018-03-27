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الملك سلمان يؤكد التصدي بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمن المملكة

الثلاثاء 27 مارس 2018 04:39 م الصحوة نت - متابعات
الملك سلمان يؤكد التصدي بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمن المملكة

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات تستهدف أمنها.

وأعرب الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء عن شكره وتقديره لقادة الدول، الذين عبروا عن إدانتهم واستنكارهم لإطلاق أنصار المليشيات الحوثية الانقلابية التي تدعمها إيران بصواريخ بالستية باتجاه المملكة"، مؤكداً تصدي المملكة بكل حزم لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن هذا "العدوان الإجرامي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الحوثيين في تحد واضح لقراري الأمم المتحدة 2216 و 2231".

وثمّن المجلس نجاح وكفاءة قدرات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية التي تطلق بطريقة عشوائية وعبثية من الأراضي اليمنية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في المملكة.

وعرض المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي بقايا صواريخ إيرانية أطلقتها المليشيات على السعودية.

ووجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية لمليشيات الحوثي وطالبت، في رسالتها، "مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية".

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