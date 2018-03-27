اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الرابع وترصد أكثر من 5 آلاف حالة انتهاك

أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تقرير أعمال الرصد والتوثيق والتحقيق التي انجزتها اللجنة الوطنية خلال الفترة من 1 يوليو 2017م الى 31 يناير 2018م , اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

ورصدت اللجنة أكثر من 5 الاف و 432 حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 يوليو 2017م الى 31 يناير 2018م .

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية القاضي احمد سعيد المفلحي ان اللجنة الوطنية اعتمدت على منهجية واضحة في عملها قائمة على الالتزام بمعايير التحقيق الدولية ووفقا لمبادئ الموضوعية والشفافية والحياد والمهنية , حيث تم التحقيق في الفين و 432 حالة ادعاء توزعت على اكثر من 20 نوعا من انواع الانتهاكات التي منحتها اللجنة الاولوية في الرصد والتوثيق ."

واشار المفلحي الى ان هذا التقرير يعد امتدادا الى التقارير الثالثة السابقة التي اعتدها اللجنة ضمن منهجية واضحة ومعايير دولية حيث بلغ عدد حالات الادعاء في التقارير السابقة 17 الف و 123 حالة .. مؤكدا بأن اللجنة تقوم بوتيرة عالية في ظل الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها البلاد .

وأشار التقرير الى ان اجمالي الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة في نفس الفترة بلغ الف و 188 واقعة قتل واصابة لمدنيين توزعت على 550 قتيل و 579 جريح , وحققت اللجنة في 185 حالة ادعاء تجنيد اطفال ما دون السن 15 عاما , ورصدت اللجنة 98 حالة زراعة الغام فردية نتج عنها سقوط 19 قتيل و 55 جريح و 19 حالة الغام مركبات نتج عنها سقوط 24 قتيل و 3 جرحى من المدنيين.

كما تم رصد وتوثيق 5 حالات ادعاء بالاعتداء على أعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في محافظات عدن تعز مأرب حجة والبيضاء , ورصد 5 حالات ادعاء بالاعتداء على الطواقم الطبية والمنشئات الصحية وتوثيق حالات تهجير قسري لعدد 417 اسرة .

وكشف التقرير عن نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الانسان خلال نفس الفترة والمتمثلة برصد حوالي 255 حالة ادعاء بالقتل خارج اطار القانون و رصد وتوثيق الف و 194 حالة ادعاء بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ورصد 128 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية و 54 حالة ادعاء بتفجير المنازل وتوثيق ما يزيد على 160 حالة ادعاء بالاعتداء على حرية النقل ورصد 4 وقائع ادعاء بانتهاك ما يسمى بالطائرات الامريكية بدون طيار نتج عنها سقوط 25 ضحية من المدنيين.