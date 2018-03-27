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تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كلية الآداب بعدن

الثلاثاء 27 مارس 2018 04:23 م الصحوة نت - خاص
تنظيم "داعش" يتبنى الهجوم الإرهابي الذي استهدف بوابة كلية الآداب بعدن صورة للهجوم الذي نشرها داعش الارهابي

تبنى تنظيم داعش الإرهابي عملية استهداف حراسة كلية الآداب بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن التي نفذت صباح اليوم.

ونشر التنظيم صوراً للعملية التقطت بواسطة كاميرا مثبتة على رأس أحد المنفذين للعملية التي أدت إلى مقتل جندي وإصابة أحد زملائه من حراسة بوابة الكلية في حين أصيب احد المهاجمين بطلق ناري في العنق.

وطبقاً لمراسل "الصحوة نت" فإن مسلحان ترجلا من سيارة كورلا بيضاء اللون يرتديان بزات عسكرية وعلى رأسيهما كاميرات عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء وباشرا بإطلاق الرصاص على أحد الحراس المناوبين أمام بوابة كلية الآداب الذي يدعى سالم وأصاباه في ساقه.

وأضاف مراسلنا أن زميل سالم الذي يدعى شائع الحريري كان بالقرب من المكان وباشر بإطلاق النار على المسلحين وتمكن من إصابة احد المهاجمين بطلقة نارية في العنق قبل أن يتلقى ثلاث طلقات ناريه في صدره أردته قتيلا على الفور.

وأفاد أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة مخلفين ورائهم احد أفرادهم الذي أصيب في الحادثة ليتم نقله إلى مستشفى الجمهورية مباشرة ومن ثم نقله إلى إدارة الأمن للتحقيق معه.

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