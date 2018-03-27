مقتل 2 من قوات النخبة الشبوانية بينهم ضابط وإصابة اخرين بعبوة ناسفة في شبوة

لقي اثنين من جنود النخبة الشبوانية مصرعهم فيما اصيب 2 آخرين بانفجار عبوتين ناسفتين صباح اليوم الثلاثاء في مديرية ميفعة شرق محافظة شبوة.

وقال مصدر محلي لـ"لصحوة نت" إن ركن ثاني عمليات محور عزان "انيس عبدالمانع" والمساعد "ردع جبران" قتلا بينما اصيب المساعد "سعيد صالح" والجندي "محمد باكركر" جراء انفجار عبوة ناسفة في الخط الواقع بين مديريتي رضوم وميفعة شرق محافظة شبوة.

وبحسب المصدر فإن العناصر قامت بتفجير أحد العبوات ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى بينما قامت فرقة الالغام التابعة للنخبة محور عزان بتفجير العبوة الاخرى.





