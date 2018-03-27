منظمة دولية: مقتل وإصابة 5 آلاف طفل يمني و900 ألف خارج المدرسة

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، أن أكثر من 5 آلاف طفل يمني، قتلوا أو أصيبوا، بمعدل 5 أطفال كل يوم، جراء العنف في البلاد، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تحدد المنظمة عدد القتلى من بين أكثر من 5 آلاف طفل قتيل أو مصاب.

وأشارت المنظمة إلى أنه "تم تجنيد بعض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات للقتال ، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن 1698 طفلا متضررا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 في جميع أنحاء البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبرت المنظمة الدولية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال حول العالم، أن "جميع الأطراف مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال".

وكشفت عن وجود مليون و900 ألف طفل خارج المدرسة، ما يؤدي لحرمانهم من التعليم وتعريضهم لخطر تجنيد الأطفال في الجماعات المسلحة والقوات المسلحة، أو الزواج المبكر.

وأشارت المنظمة إلى وجود 11 مليون و300 ألف طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية في اليمن، من ضمن 22 مليون و200 ألف نسمة في حاجة للمساعدات.