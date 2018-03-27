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مصدر حكومي: الشرعية تدرس تقديم طلب للمبعوث الاممي بتعليق مهمته بصنعاء

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:37 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
مصدر حكومي: الشرعية تدرس تقديم طلب للمبعوث الاممي بتعليق مهمته بصنعاء المبعوث الاممي مارتن غريفيث

قال مصدر حكومي إن الشرعية تدرس تقديم طلب الى المبعوث الاممي الجديد الى اليمن، مارتن غريفيث، لتعليق مهمته في العاصمة صنعاء.

وأبدى المصدر الحكومي الذي تحدث لـ" الشرق الاوسط" استغراب الحكومة الشرعية من عدم صدور أي تعليق من المبعوث يدين تصعيد مليشيات الحوثي وإطلاقها صواريخ بالستية  إيرانية على السعودية.

وأطلقت المليشيات الايرانية الاحد، سبعة صواريخ بالستية على أربع مدن سعودية، تمكنت الدفاعات الملكية السعودية من اعتراضها جميعا وتدمير في الأجواء.

ودانت الحكومة اليمنية، يوم الاثنين، تكرار الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليستية ضد السعودية، معتبرة ذلك رفضاً صريحاً للسلام.

وقال بيان صادر عن الحكومة إن تكرار ميليشيات الحوثي الانقلابية إطلاق الصواريخ على السعودية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء، يعتبر مؤشراً لمضيّها في الإصرار على نهجها العدواني.

واعتبر البيان الحادثة رفضاً صريحاً للسلام، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

 ويواصل المبعوث الأممي  لقاءاته مع الأطراف التي شملها جدول زيارته إلى صنعاء في سياق مساعيه الرامية لإحلال السلام، على الرغم من التصعيد الخطير للميليشيات الحوثية.

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