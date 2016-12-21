نقابة الصحفيين تدعو الى تحقيق مستقل في ملابسات وفاة الصحفي العبسي





دعت نقابة الصحفيين اليمنيين الى فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة الصحفي محمد عبده العبسي.

وتوفي العبسي في ظروف غامضة في العاصمة صنعاء فجر اليوم الأربعاء.

وقال عضو مجلس النقابة نبيل الأسيدي ان النقابة لا تستبعد تعرض العبسي لعملية اغتيال، خاصة وان هناك شبهات ولغط كبير حول ملابسات الوفاة المفاجئة للزميل العبسي، الذي عرف بكشفه للكثير من قضايا الفساد. وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالبت نقابة الصحفيين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء تشريح للجثة، واجراء تحقيق مستقل بعيدا عن تدخل المليشيا الانقلابية، أو نقل جثمانه الى الخارج لضمان ومصداقيه نتائج الكشف والتشريح.

وكانت اسرة الفقيد أعلنت تأجيل مراسيم الدفن، حتى يتم اجراء تشريح لجثته ومعرفة سبب الوفاة.

ويعد الصحفي العبسي من أشهر الصحفيين الاستقصائيين، حيث يتناول بصورة دائمة ملفات تحقيق حول قضايا فساد، آخرها تحقيق عن عملية نهب النفط.

وفي مراسل حديثة للصحفي العبسي مع أحد الناشطين، كشف فيها انه بصدد فضح قيادات حوثية متورطة بصفقات فساد ضخمة.





*الصحوة نت | متابعة خاصة