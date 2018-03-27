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بعد60 يوما.. مواطنون يرفعون لافتات بشوارع عدن تطالب بإطلاق المختطف زكريا

الثلاثاء 27 مارس 2018 11:30 ص الصحوة نت - خاص
بعد60 يوما.. مواطنون يرفعون لافتات بشوارع عدن تطالب بإطلاق المختطف زكريا

ترتفع الاصوات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح أحد الشخصيات الاجتماعية والتربوية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

حيث بدأ مواطنون برفع لافتات في شوارع المديرية للمطالبة بالافراج عن الاستاذ زكريا احمد قاسم مدير جمعية اقرأ التنموية بعد مرور ٦٠ يوما من اختطافه واخفائه قسريا في عدن.

وطالب مواطنون في تصريحات خاصة ل"الصحوة نت " الجهات الامنية ووزارة الداخلية بالكشف العاجل عن مصير الاستاذ زكريا والافراج عنه.

كما نددوا بعملية اختطاف شخصية تربوية ورائد في العمل الخيري والتطوعي الذي يحظى بقبول شعبي واسع في اوساط المدينة.



ويعد الأستاذ زكريا من الشخصيات التربوية ولديه جهود مشهودة في العمل الإغاثي والإنساني أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب على العاصمة المؤقتة عدن.

من جهته قال نجل الأستاذ زكريا في تصريح خاص لـ"الصحوة نت" إن والده لا يزال قيد الاخفاء القسري منذ ٦٠ يوما حيث لم يُسمح لهم بالتواصل معه او معرفة مكانه.

وتساءل عن الدوافع وراء عملية الاختطاف والإخفاء القسري والدور الذي تلعبه الجهات الامنية في الكشف عن مصيره؟! مؤكدا بأنها لم تقدم حتى اللحظة سوى وعود كاذبه لم تر النور.

وكان أربعة مسلحين مجهولين أقدموا على اعتراض طريق الأستاذ زكريا في فجر الـ27 من شهر يناير الماضي وهو في طريقه للمنزل بعد أدائه صلاة الفجر واقتادوه إلى جهة مجهولة.

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