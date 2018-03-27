السعودية لمجلس الأمن: يجب محاسبة إيران لتزويدها الحوثيين بصواريخ باليستية

دعت المملكة العربية السعودية إلى محاسبة إيران لتزويدها لمليشيا الحوثي الانقلابية بصواريخ باليستية.

وطالبت السعودية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.



وجاءت رسالة المملكة بعد يوم واحد من اعتراض الدفاعات السعودية لسبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المملكة منها ثلاثة على الرياض.

وكان قد عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.





وتواصل إيران تزويد مليشيا الحوثي بالصواريخ ومختلف أنواع الأسلحة رغم التحذيرات الإقليمية والدولية لها.