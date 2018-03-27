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تجدد المواجهات غرب تعز واستشهاد امرأة بقصف حوثي على مقبنة

الثلاثاء 27 مارس 2018 12:13 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
تجدد المواجهات غرب تعز واستشهاد امرأة بقصف حوثي على مقبنة

تجدد المواجهات بين /قوات الجيش الوطني/ ومليشيا الحوثي الانقلابية في ساعات الفجر الاولى من اليوم الثلاثاء غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة دارت في جبهة مقبنة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن المعارك جاءت بعد محاولة هجوم لمليشيا الحوثي على مواقع الجيش في جبل حيد الحمام غرب المدينة.

يأتي هذا فيما استشهدت امرأة في منطقة حمير بمديرية مقبنة جراء القصف الذي تتعرض له المنطقة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر أن / فاطمة محمد منصر محمد علي/ (50 )عاما، من قرية الفكيكة حمير، ارتقت شهيدة بعد إصابتها بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها المليشيات الانقلابية من مواقع تمركزها في البهول بمدينة البرح، غرب المدينة.

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