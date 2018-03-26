التحالف يدمر منصات صواريخ ومخازن سلاح في محافظة صعدة

شنت / طائرات التحالف العربي / لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية على معسكرات ومخازن اسلحة وتحركات للمليشيات الحوثية الانقلابية بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

وقالت مصادر محلية بالمحافظة، إن مقاتلات التحالف نفذت الإثنين، عمليات جوية على أهداف عسكرية في مركز محافظة صعدة، وبلدات مجز وسحار وباقم ورازح والصفراء وكتاف.

وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" إن الغارات استهدفت قاعدة عسكرية للحوثيين بضواحي مدينة صعدة، ومخازن صواريخ في معسكر الحرس الجمهوري، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة، وتصاعد سحب الدخان من المواقع المستهدفة.

وأوضحت المصادر أن التحالف قصف تجمعات للمليشيات في مديرية رازح الحدودية، ومنصات صواريخ وعتاد عسكري متنوع في منطقة المحرام بمديرية الصفراء ومنطقة آل الصيفي بمديرية سحار

وأشارت المصادر إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، أغلبهم سقطوا في منطقة الجعملة بمديرية مجز وسط المحافظة.

وبحسب المصادر فإن طائرات التحالف واصلت تحليقها الكثيف على بلدات المحافظة، منذ ساعات الفجر الأولى، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وصاروخي على طول الحدود اليمنية السعودية.

وتأتي الغارات بعد ساعات من إطلاق المليشيات الحوثية 7صواريخ باليستية باتجاه الأراضي السعودية، قال متحدث التحالف العربي العقيد/ تركي المالكي، أن أغلبها أطلقت من محافظتي صعدة وعمران شمال اليمن.

وكان التحالف العربي أعلن الأحد، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، 7صواريخ حوثية، ثلاثة منها تم تدميرها في سماء الرياض، والأخرى دمرتها الدفاعات الجوية فوق مناطق نجران وعسيري وجازان.