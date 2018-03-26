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الخارجية اليمنية: صواريخ الحوثيين رسالة واضحة بأنهم لا يريدون سلاماً

الأثنين 26 مارس 2018 10:06 م الصحوة نت - متابعة خاصة
الخارجية اليمنية: صواريخ الحوثيين رسالة واضحة بأنهم لا يريدون سلاماً

أكدت الخارجية اليمنية إن مليشيا الحوثي الانقلابية أفشلت مبكراً جهود الأممي المتحدة لاستئناف المفاوضات.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية  /عبدالملك المخلافي / إن الصواريخ التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لا يزال في صنعاء رسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيات لا تريد السلام وليس لديها استعداداً للاستجابة لمتطلباته.

المخلافي أكد أنه كلما حاول اليمنيون الاقتراب من المفاوضات أوعزت ايران لمليشياتها الحوثية في اليمن بإطلاق صواريخها لتدمير أَي فرصة سلام.

وأوضح المخلافي أن إن جماعة الحوثي لا تفهم معنى السلام وإنها ستفهم زيارتهم فهم خاطئ يشجعها على استمرار جرائمها، معتقداً أن تصعيد المليشيا بعد زيارة وفد دبلوماسي أوروبي يثبت ذلك.

 هذا وعرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

ودانت عدد من الدول والمنظمات الدولية إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المملكة.

 

 

 

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