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إب.. إصلاح يريم ينعي القيادي "الوتاري"

الأثنين 26 مارس 2018 09:19 م الصحوة نت - خاص
إب.. إصلاح يريم ينعي القيادي "الوتاري"

نعى / التجمع اليمني للإصلاح / في مديرية يريم بمحافظة إب رحيل القيادي الاصلاحي بمديرية يريم / عبدالفتاح محمد محمد الوتاري / والذي وافته المنية اليوم الاثنين عقب صراعة مع مرض عضال ألم به.

وأعتبر اصلاح يريم رحيل الوتاري خسارة كبيرة، إذ نشط في خدمة المجتمع المحلي كمعلم نموذجي ومربي فاضل وكابتن ومدرب رياضي وناشط اعلامي مثقف شديد الحب لوطنه ومجتمعه.

وتولى الفقيد رئاسة نادي الرشيد الرياضي والثقافي سابقا وكان واحد من مؤسسية وكرس حياته نشاطا وجهد في عدد من المجالات .

وتوجه إصلاح يريم بتقديم التعازي والمواساة لأسرة الوتاري وكافة محبيه ولقواعد الإصلاح بيريم ومحافظة إب برحيل الوتاري.

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