قيادة العسكرية الرابعة تقول إن قواتها ستزحف باتجاه تعز

أكدت قيادة قوات الجيش الوطني في جبهة كرش بمحافظة لحج أن القوات ستتقدم باتجاه محافظة تعز عبر مدينة الراهدة.

وتفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري اليوم الإثنين، المواقع الأمامية لقوات الجيش في جبهة الشريجة الحدودية، شمالي محافظة لحج.

وقال اللواء فضل حسن "أن العملية العسكرية النوعية استمرت لأيام تمكن فيها أبطال الجيش والمقاومة من سحق المليشيا الحوثية وطردهم من منطقة مرتفعات السنترال، والهشمة، وجبل البقر، والمشحورة، وصولا إلى التطهير الكامل للشريجة".

وتعهد اللواء فضل حسن بمواصلة التقدم صوب محافظة تعز وحتى تحرير كافة الأراضي اليمنية من المليشيا الانقلابية ورفع العلم على جبال مران في محافظة صعدة.

من جانبه.. قال قائد جبهة حمالة في كرش / العقيد محمد فريد/، عزم قوات الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي في التقدم نحو استكمال تحرير محافظة تعز من جهة مدينة الراهدة.

وقال فريد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش بدعم وإسناد مباشر من التحالف العربي نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع استراتيجية بين تعز ولحج، وأسفرت المعارك الأخيرة عن خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وبحسب العقيد محمد فريد، فإن "تقدم قوات الجيش الوطني جاء بدعم من قيادات التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن وإشراف قائد المنطقة العسكرية الرابعة وسوف يتم التقدم باتجاه الراهدة بإذن الله".

وأشار إلى أن قيادات التحالف العربي في عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وقوات الجيش الوطني عازمون على التقدم باتجاه مدينة الراهدة وتحريرها والتقدم نحو استكمال تحرير محافظة تعز.