الجيش يُفشل هجوماً حوثياً في الجوف

تمكنت / قوات الجيش الوطني / اليوم الاثنين من افشال هجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف.

وقالت مصادر عسكرية إن عناصر المليشيا حاولت التسلل فجر الاثنين على مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة العقبة بات بالفشل وعقب الهجوم مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمليشيا استمر حتى مغرب اليوم رافقها قصف مدفعي متبادل.

وحسب المصادر فقد تمكنت قوات الجيش من التصدي للمليشيا الانقلابية واجبرتها على التراجع والفرار بعد ان تكبدت عددا من القتلى والجرحى والاسرى في صفوفها، وذلك حسب ما نقلته وكالة سبأ عن المصادر.

وكانت قوات الجيش الوطني قد حققت انتصارات نوعية توّجت بتحرير معسكر "طيبة الاسم" أهم معسكرات المليشيات الانقلابية بالمحافظة.

وتستخدم مليشيا الحوثي المعسكر سابقا كنقطة تدريب وتجميع لمقاتليها وكذا استقبال التعزيزات من المناطق المجاورة، حيث إنه يتوسط بين محافظتي الجوف وصعدة.