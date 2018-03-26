التحالف يعرض أدلة تثبت تورط إيران بإرسال صواريخ باليستية للحوثيين

عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي بالرياض، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال العقيد الطيران الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن اليمن عانت من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الانقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون الأحد من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وعرض المتحدث صاروخاً إيرانياً هربته طهران إلى الميليشيات الانقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهر عليه كتابة بالفارسية.

كما عرض التحالف صوراً لحطام الصواريخ الباليستية التي اعترضتها دفاعات التحالف أمس الاحد.

وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع "صياد" وحال دون إطلاقها.

وقال المالكي إن استخدام الحوثيين لمطار صنعاء الدولي كثكنة عسكرية يشكل مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي والإنساني، ما يعرض طائرات الإغاثة إلى خطر الاستهداف.

وأشار المالكي إلى أن التحالف رصد صواريخ إيرانية من نوع "قيامة" كان الحوثيون يخططون لإطلاقه على السعودية في يوم المملكة الوطني.



وقال المتحدث إن التحالف سيستمر في دعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أن للملكة حق الرد على إيران في الوقت والشكل المناسب، الحق الذي يكفله القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المالكي مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض وقال إنه "إيراني من نوع قيام".

واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.





وقال إن إيران استهدفت العاصمة الرياض، وفيها 8 ملايين مدني. وأوضح أن معظم الصواريخ، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، تأتي من صعدة ومن شمال عمران، معقل ميليشيا الحوثي.

كما عرض المتحدث "صممات" هي إحدى ميزات الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أن الحوثي لا يمتلك هذه القدرات الصاروخية، موضحاً أن المحرك في الصاروخ كان مصمما ليصل الرياض.

وعبر صواريخ ضبطت في اليمن وصور عرضها المالكي أمام الصحافيين، أوضح المتحدث كيف يتم تجميع الصواريخ بعد تهريبها من إيران لليمن.

إلى ذلك، قال المالكي إن إيران تستغل ميناء الحديدة لتهريب تلك الصواريخ، عارضاً صورة لعناصر حوثية ترتدي زياً مدنياً تتولى مهمة إطلاق الصواريخ.

وبث المتحدث فيديو يظهر ميليشيا الحوثي تُحرك أنظمة إطلاق الصواريخ أثناء هبوط وإقلاع طائرات الأمم المتحدة في مطار صنعاء الدولي.

كذلك، عرض المالكي منظومة رادات إيرانية ضبطها التحالف ومعها صاروخ صياد.





*العربية نت



