مواطنو عدن في صراع نفسي مع الكهرباء مع بداية دخول فصل الصيف

مع دخول فصل الصيف يعيش المواطنون في عدن صراعا نفسيا كبيرا مع الكهرباء التي لم تنظم أو تسير بشكل صحيح ومتواصل.

تزداد حالات الموت بسبب الحر الشديد وأمراض الضغط والنوبات القلبية التي تصيب كبار السن وإصابة الأطفال والنساء بالأمراض الجلدية خلال الأعوام الماضية قد شكل هاجسا للناس اللذين لم يجدوا مبررا واحدا لاستمرار أزمة الكهرباء وتفاقمها.

حيث بدأت ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عدن بالازدياد مع دخول فصل الصيف الذي ازدادت معه مخاوف السكان من تدهور كبير لخدمة الكهرباء مصحوبا بارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.

من جهتهم عبر سكان محليون في العاصمة المؤقتة عدن من استمرار تدهور الكهرباء في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لدخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وتكرار السيناريوهات السابقة خلال الأعوام الماضية.

وقال السكان في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن الانقطاعات الكهربائية بدأت مؤخرا بالتزايد حيث وصلت هذه الأيام ساعات الانطفاء إلى ما بين الساعتين والثلاث ساعات بعد أن شهدت تحسننا ملحوظا خلال السابقة أعطى ارتياحا شعبيا واسعا أوساط المواطنين.

وأضاف المواطنون أن هذه الانطفاءات زادت في الآونة الأخيرة بشكل مقلق معتبرين ذالك مؤشرا لصيف ساخن ستشهده المدينة خلال الأيام القادمة وسيعاني منه الأطفال والشيوخ والمرضى والمواطن بشكل عام.

وطالب المواطنون الرئاسة والحكومة الشرعية بالاستعداد اللازم لمواجهة الصيف القادم وصد المعاناة المؤرقة عن المواطنين الناتجة عن عجز في الطاقة.