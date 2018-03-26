مع اقتراب موعد تشغيلها.. اللجنة الأمنية تقر خطةً لتأمين محطة مأرب الغازية

أقرت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب خطة لتأمين محطة مأرب الغازية، وذلك مع اقتراب موعد تشغيلها مجدداً بعد قرابة 3 أعوام من التوقف.

وناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الدكتور. أحمد الموساي، الخطة الأمنية وآلية تنفيذها لتأمين محطة مأرب الغازية واستكمال الفرق الهندسية العاملة في رفع الكابلات على الأبراج.

اللجنة أكدت أن الوحدات الأمنية والعسكرية تعمل على حماية محطة مأرب الغازية وجميع المنشآت العامة والخاصة وتأمين الطرقات.

وشددت على ملاحقة وضبط العناصر التخريبية والخارجة عن القانون في مأرب وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأهابت اللجنة الأمنية بتعاون أبناء محافظة مأرب الشرفاء مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لإنجاح مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وضبط العناصر التخريبية والخارجة عن النظام والقانون والتصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية.

يأتي هذا فيما تتواصل جهود الفرق الهندسية لاستكمال المرحلة الأخيرة من ربط مدينة مأرب بالمحطة الغازية، استعداداً لتشغيلها.

وتوقفت غازية مأرب عن الخدمة عقب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014.