ناطق الجيش يكشف الأهمية الاستراتيجية لتقدم الجيش في جبهة كرش

كشف الناطق الرسمي باسم / قوات الجيش الوطني/ العميد الركن عبده عبدالله مجلي، كشف عن الأهمية الاستراتيجية لتقدم الجيش في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وقال مجلي إن قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت- خلال اليومين الماضيين- من استعادة عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية شمالي محافظة لحج، ومنها: تحرير "سوق الشريجة" والسلسلة الجبلية الفاصلة بين كرش والشريجة إضافة إلى تحرير "الجبل الأحمر" الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة، وكذا تحرير "جبال حمالة" بالكامل وجبل السنترال والهشمة.

وعن أهمية تحرير هذه المواقع... قال العميد مجلي، إنها ستقطع خطوط الامداد للمليشيات الانقلابية في تلك المنطقة، إضافة إلى سيطرة قوات الجيش على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي تعز ولحج والشريجة.

مجلي أكد أن العملية العسكرية مستمرة وتقدم قوات الجيش الوطني مستمر باتجاه مدينة الراهدة لتحريرها واستكمال تحرير محافظة تعز من ظلم المليشيات الانقلابية وقتلها للمدنيين وتدمير منازلهم وتعطيل الحياة العامة فيها، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي لقوات الجيش/.

وأشار إلى أن هذه الانتصارات الكبيرة حققتها قوات الجيش بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية أسفرت عن سقوط العشرات من المليشيات بين قتيل وجريح وأسير، ناهيك عن خسائر المليشيات الكبيرة في المعدات القتالية.