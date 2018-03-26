موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

ناطق الجيش يكشف الأهمية الاستراتيجية لتقدم الجيش في جبهة كرش

الأثنين 26 مارس 2018 06:37 م الصحوة نت - لحج
ناطق الجيش يكشف الأهمية الاستراتيجية لتقدم الجيش في جبهة كرش الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني

كشف الناطق الرسمي باسم / قوات الجيش الوطني/ العميد الركن عبده عبدالله مجلي، كشف عن الأهمية الاستراتيجية لتقدم الجيش في جبهة كرش بمحافظة لحج.

وقال مجلي إن قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت- خلال اليومين الماضيين- من استعادة عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية شمالي محافظة لحج، ومنها: تحرير "سوق الشريجة" والسلسلة الجبلية الفاصلة بين كرش والشريجة إضافة إلى تحرير "الجبل الأحمر" الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة، وكذا تحرير "جبال حمالة" بالكامل وجبل السنترال والهشمة.

 وعن أهمية تحرير هذه المواقع... قال العميد مجلي، إنها ستقطع خطوط الامداد للمليشيات الانقلابية في تلك المنطقة، إضافة إلى سيطرة قوات الجيش على الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي تعز ولحج والشريجة.

مجلي أكد أن العملية العسكرية مستمرة وتقدم قوات الجيش الوطني مستمر باتجاه مدينة الراهدة لتحريرها واستكمال تحرير محافظة تعز من ظلم المليشيات الانقلابية وقتلها للمدنيين وتدمير منازلهم وتعطيل الحياة العامة فيها، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي لقوات الجيش/.

وأشار إلى أن هذه الانتصارات الكبيرة حققتها قوات الجيش بعد معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية أسفرت عن سقوط العشرات من المليشيات بين قتيل وجريح وأسير، ناهيك عن خسائر المليشيات الكبيرة في المعدات القتالية.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى