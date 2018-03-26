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الرئيس: جرائم المليشيات بحق تعز وأبنائها لن تسقط بالتقادم وتحريرها أولوية ملحة

الأثنين 26 مارس 2018 04:45 م الصحوة نت - متابعات
الرئيس: جرائم المليشيات بحق تعز وأبنائها لن تسقط بالتقادم وتحريرها أولوية ملحة

أكد رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ان استكمال تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة باعتبارها روح الجمهورية ورائدة النضال، مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال لتحرير المدينة والبلاد من الميليشيات الإنقلابية .

وأشار الرئيس خلال  استقباله وكيل محافظة تعز رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عارف جامل، الى ان تعز قدمت ولازالت تقدم تضحيات عظيمة وهي عمود دولة أقاليم اليمن الاتحادي يمن العادلة والمساواة.

وأكد أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء تعز لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها .. مؤكدا ان على السلطة المحلية بذل مزيداً من الجهود لتحسين الخدمات واعادة تفعيل عمل المؤسسات الحكومية والخدمية وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جانبه عبر و كيل المحافظة عن شكره وتقديره بالاهتمام الذي يوليه الرئيس بمحافظه تعز.

 واكد ان جميع القوى السياسية والمجتمعية تقف صفا واحدا خلف الشرعية والمشروع الوطني الذي اجمع عليه جميع ابناء الشعب والمتمثل بمخرجات الحوار الوطني واليمن الاتحادي ومنه اقليم الجند وان اليمن سينتصر على انقلاب مليشيات الحوثي.

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