توجيهات رئاسية باستكمال مشروع كلية الشرطة وإنشاء محطة كهرباء بحضرموت

وجه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الحكومة بتحويل مبلغ وقدره مليار ريال لاستكمال تنفيذ مشروع كلية الشرطة إقليم حضرموت، وكلّف شركة بترومسيلة بإنشاء محطة كهرباء الساحل بقدرة 100 ميجاوات بعد النجاح في إنجاز كهرباء الوادي.

وأطلع الرئيس خلال لقاءه بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني اليوم الإثنين على مستجدات الأوضاع وجهود تطبيع الأوضاع والمشاريع الجاري تنفيذها وأبرزها استكمال "طريق رسبه" البالغ طوله 70 كم و "طريق المعدي" بطول 110 كم وتوسعه طريقة عقبه عبد الله غريب.

ووجه الرئيس هادي بإصدار قرار قيادة جامعة الوادي والصحراء والبدء في تأسيس مباني إقليم حضرموت، مشيداً بالانتصارات العظيمة التي حققها أبطال المنطقة العسكرية الثانية على عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي وتطهيرهم مؤخراً لوادي المسيني من تلك العناصر المارقة.

بالإضافة إلى استكمال جسر حجر وإنشاء واستكمال بناء وتجهيز 10 مدارس ثانوية وإعدادية في الساحل والوادي واستكمال مشروع المياه المقدر بحفر وتجهيز 10 آبار مياه، وترميم الطرق الداخلية في المكلا، واستكمال ترميم مبنى قيادة المنطقة العسكرية الثانية.

وأشاد الرئيس بجهود السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحثهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تطبيع الحياة وتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الوحدات العسكري ومكونات المجتمع .

مشدداً على ضرورة رفع اليقظة و الجاهزية على مختلف المستويات لمواجهة أي طارئ أو هجمات إرهابية تقوم بها الجماعات المتطرفة .

كما أشاد بالدعم الذي تقدمه دول التحالف العربي الداعم لشرعيه في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وكافه الدول المشاركة في التحالف العربي نصره لشعب اليمني ضد مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران

وعبر اللواء البحسني عن تقديره للرئيس هادي على اهتمامه ودعمه ومتابعته المتواصلة لأوضاع محافظة حضرموت وتوجيهاته المستمرة الداعمة لنهضة وتنميه المحافظة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وبناء المحافظة واليمن الاتحادي.

وأكد البحسني "أن حضرموت تدعم توجهات الرئيس الرامية إلى إنهاء الانقلاب وتخليص الوطن من الميليشيات الإيرانية وبناء اليمن الاتحادي ومنها إقليم حضرموت"