جباري في وقفة تضامنية مع الصحفيين: قتال الحوثيين أسهل من حوارهم

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري أن الحكومة تعمل بكافة جهودها منذ البداية ومنذ أول حوار بين الحكومة والمليشيات في (بييل سويسرا) وبعدها في (جنيف) وفي (الكويت) من أجل إطلاق سراح الصحفيين وكافة المختطفين السياسيين.

وقال جباري في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين اليوم الأربعاء بمدينة مارب: “كانت وفود المليشيات توافق على إطلاق سراحهم لكنهم ينكثون بعد ذلك”.

وتحدث جباري عن جرائم المليشيات التي قال إنها خلفت آلاف القتلى من اليمنيين وعشرات الآلاف من الجرحى في كافة المحافظات.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن قتال الحوثيين أسهل من حوارهم، مشيرا إلى أنه عندما تحاور وفد المليشيات كأنما تحاور أصنام حد وصفه.

وأكد أن الحكومة ستعمل جاهدة لإطلاق سراح الصحفيين وسراح كافة المعتقلين، مشيرا إلى أن الحوثيين يخافون من الصحفيين والإعلاميين لأنهم يفضحونهم ويكشفون زيف ادعائهم.

وأكد جباري أن الحكومة لم ولن تقبل بأي حل تحت أي ضغوطات لا يفضي إلى سلام تام وإنهاء حالة الحرب ولن تقبل بسلام هش على حساب الدولة، ونحن نحارب من أجل السلام وعودة مؤسسات الدولة.

وطالب بيان صادر عن الوقفة التضامنية مع الزميل عبدالخالق عمران والصحفيين المختطفين في سجون المليشيات في صنعاء بإطلاق سراحهم، محملا المليشيات المسؤولية الكاملة في حال تعرضت حياتهم للخطر.

واستعرض البيان حالة التعذيب التي يتعرض لها الصحفيين المختطفين في تلك السجون.

الجدير بالذكر أن أكثر من عشرين صحفيا مختطف في سجون المليشيات منذ الانقلاب.







