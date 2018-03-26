الزياني يدين إطلاق صواريخ على السعودية ويطالب مجلس الأمن بسرعة تنفيذ قراراته

أدان أمين عام المجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية، سبعة صواريخ بالستية مساء أمس على عدد من المدن الآهلة بالسكان في المملكة من بينها العاصمة الرياض.

وطالب الزياني بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يقضي بنزع سلاح ميلشيات الحوثي وبسط سلطة الحكومة اليمنية على كامل التراب اليمني، واصفا اطلاق الصواريخ بالعمل الإرهابي الجبان ويستهدف السكان المدنيين ويعرض أمنهم للخطر.

وأشاد بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصواريخ وتدميرها قبل أن تصل الى أهدافها.

ودعا الدكتور الزياني مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة مسؤولياته السياسية والقانونية تجاه وقف تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والأسلحة في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن.

مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه الممارسات العدائية التي تتسبب في إطالة أمد الحرب في اليمن، وتزيد من معاناة الشعب اليمني وتهدد الأمن والسلم الدوليين في هذه المنطقة الحيوية، وتنذر بعواقب وخيمة على مصالح دول العالم فيها.