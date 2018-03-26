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آل جابر: خسئت إيران ومليشاتها ولن نحيد عن أهدافنا في إعادة الشرعية وانقاذ اليمن

الأثنين 26 مارس 2018 03:28 م الصحوة نت - متابعة خاصة
آل جابر: خسئت إيران ومليشاتها ولن نحيد عن أهدافنا في إعادة الشرعية وانقاذ اليمن السفير السعودي لدى اليمن

أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن يحيد عن أهدافه في إعادة الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني.

وقال آل جابر في تغريدة له على تويتر معلقا على صواريخ المليشيات التي أطلقتها على المملكة " آمنون بفضل من الله ثم حكمة قيادتنا وجنودنا البواسل حفظهم الله ورعاهم، خسئت ايران وميليشاتها الحوثية في اليمن.

وأكد " لن نحيد عن اهدافنا في اعادة الشرعية والامن والاستقرار لليمن وانقاذ الشعب اليمني من ايران ، وحماية امننا الوطني وممرات التجارة البحرية.".

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أطلقت مساء الأحد سبعة صواريخ على المملكة العربية السعودية، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعتراضها جميعًا وتدميرها بالأجواء.

وادى اعتراض الصواريخ لتناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية مقتل مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة، وفقا لناطق التحالف.

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