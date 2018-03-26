بعدساعات من إطلاق 7 صواريخ على المملكة..اعتراض بالستي أطلقته المليشياعلى مأرب

اعتراضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي، قبل قليل، صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الانقلابية على مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن باتريوت التحالف العربي تمكن من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته المليشيات على مدينة مأرب الأهلة بالسكان، دون أي خسائر.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن مساء الأحد إن دفاعات التحالف تمكنت من اعتراض 7 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيات من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة .

وأضاف المالكي أن ثلاثة منها كانت باتجاه مدينة الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان, مؤكدا أن الصواريخ اطلقت بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

ودانت الحكومة ، اليوم الاثنين، تكرار الحوثيين إطلاق الصواريخ الباليستية ضد السعودية، معتبرة ذلك رفضاً صريحاً للسلام، ومشيرة الى أن تكرار ميليشيات الحوثي الانقلابية إطلاق الصواريخ على السعودية بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء، يعتبر مؤشراً لمضيّها في الإصرار على نهجها العدواني.

وقالت في بيان لها إن الحادثة تعد رفضاً صريحاً للسلام، وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة.

وأضافت الحكومة أن بصمات توقيت إطلاق الصواريخ ومداها والرسالة من ورائها كلها تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول للميليشيات الإرهابية، وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.